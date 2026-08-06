Paratici non si ferma, dopo Mastantuono i viola sono alla ricerca di altre due ali offensive
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Fabio Paratici dopo il colpo Mastantuono, cerca un altro paio di giocatori offensivi, anche più esterni rispetto al talento argentino del Real Madrid. Due ali classiche, che puntano e saltano l’uomo. Il piano tattico del 4-3-3 sarà salvaguardato per dare a Grosso la possibilità di scegliere di partita in partita.
Da capire se Manor Solomon avrà la pazienza di aspettare i viola fino agli ultimi giorni di mercato (c’è il West Ham in pressing) e poi i nomi buoni restano quelli di Lang, Bakayoko e Zhegrova, tutti profili che piacciono ma che hanno bisogno di maturare il giusto momento. Dopo Ferragosto cambiano prezzi e richieste. Lo riporta La Nazione.
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Andrea GiannattasioMastantuono, ultimi dettagli: il "colpo da aeroporto" è vicino. E la formula va bene così. Gudmundsson ha convinto Grosso. Lo "scacco matto" della Fiorentina ad Antognoni
Angelo GiorgettiKean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…
Niccolò SantiMastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
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