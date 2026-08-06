Zazzaroni: "Paratici il miglior ds, ma con 70 milioni ha tolto gli italiani dal centrocampo viola"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha scritto il proprio pensiero sulle pagine del quotidiano sul tema relativo al lavoro che Fabio Paratici sta portando avanti alla Fiorentina: "Questa riflessione può essere condivisa solo da chi la vuole capire: non è un attacco a Paratici, il migliore di tutti loro (i ds), ma a un sistema che conferma ogni volta di più di parlare bene e - subito dopo - razzolare male, malissimo. Comprendo naturalmente l’entusiasmo quasi adolescenziale del nostro Polverosi e di tutti i fiorentini per l’arrivo di Mastantuono.... E quindi, mentre le creme solari cospargono i corpi e gli incendi estivi ci tolgono ossigeno, brucia anche la casa azzurra perché il fuoco non si è ancora spento.....Prendiamo la Fiorentina, ad esempio. Un esempio puramente scolastico perché così fan tutti. Ecco, la Fiorentina spende una settantina di milioni per rendere la densità di popolazione del centrocampo viola terreno inabile all’esistenza di Fagioli, Ndour e Mandragora, azzurrabili.

Il nuovo corso, scrivono. La rivoluzione di Paratici, aggiungono. Ora: è visione del futuro, questa? È voler bene alla Nazionale? E non si tratta né di sciovinismo, né di nazionalismo, ma di onestà di fondo. Se poi invece l’obiettivo è non avere più una squadra che rappresenti il Paese, ma organizzare gite australiane o plotoni di esecuzione per il ct scelto da Malagò, preparate i proiettili ma almeno fatelo in silenzio. È più decente, è più dignitoso".