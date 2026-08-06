Mastantuono a Firenze sarà un numero uno, il Corriere dello Sport: "Arrivo tra oggi e domani"

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Con ogni probabilità sarà oggi, al più tardi domani se servirà qualche ora in più per completare gli ultimi dettagli, il giorno dell'arrivo di Mastantuono a Firenze. Un momento destinato ad accendere l'entusiasmo dei tifosi, che diventerà evidente quando il talento argentino attraverserà le porte dell'area arrivi dell'aeroporto Vespucci, proprio a Peretola, e li capirà subito cosa significhi essere accolto con affetto, attenzione e grandi aspettative.

Gli era stato spiegato che a Firenze avrebbe potuto diventare un punto di riferimento, ed è anche per questo che ha dato il suo convinto assenso all'operazione, insieme al via libera del Real Madrid. Era una condizione fondamentale per Paratici e Grosso, che hanno voluto la massima chiarezza fin dall'inizio. Per i prossimi dieci mesi il Viola Park sarà la sua nuova casa, in un percorso che punta a soddisfare le ambizioni di tutti. Poi visite mediche e firma: il conto alla rovescia è finito. Lo riporta il Corriere dello Sport.