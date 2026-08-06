Mastantuono colpo dell'estate, il Corriere dello Sport: "Come fanno i tifosi a non entusiasmarsi?"

vedi letture

Il colpo dell’estate si chiama Franco Mastantuono e sopra c’è la firma della Fiorentina a spingere sempre più in alto l’entusiasmo dei suoi tifosi.

Questo il pensiero del Corriere dello Sport di stamani, che poi aggiunge come i tifosi non si facciano illusioni, fosse anche solo per il ricordo di un’estate fa quando dentro e tutt’intorno al Viola Park si sussurrava la parola Champions League e poi si sa com’è andata a finire, ma nemmeno possono (e devono) fare finta di nulla dopo che ieri il Real Madrid ha dato definitivamente il via libera al prestito secco dell’argentino fino a giugno 2027, condividendo cinquanta e cinquanta con la Fiorentina l’ingaggio da nove milioni lordi (bonus compresi), e l’argentino di suo ha detto sì, va bene, scelgo la Fiorentina: Mastantuono accanto ad Atta e Dragusin, a Jimenez e Viery, a Valdepeñas, Oulai e Joao Mario e non è finita (Thorstvedt e almeno un esterno offensivo di grande valore in arrivo), come fanno i tifosi a non essere entusiasti?