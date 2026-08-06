Grosso ha già chiamato Mastantuono, La Nazione: "Ecco come giocherà l'argentino"

Grosso ha già chiamato Mastantuono, La Nazione: "Ecco come giocherà l'argentino"FirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
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di Redazione FV

Nel corso delle ultime settimane si sono mossi in tanti per il talentino di Azul, Franco Mastantuono, ma Fabio Paratici è stato il più veloce di tutti a convincere i Blancos della bontà del progetto tecnico gigliato. Il carico poi sull'operazione ce l’ha messo anche Fabio Grosso, che nei giorni scorsi ha spiegato telefonicamente al classe 2007 argentino la propria idea per farne sbocciare le qualità. Ma del resto la posizione in campo è chiarissima.

Mastantuono agirà sulla corsia destra con la licenza di entrare dentro il campo. Per lui poco cambia se alla fine il tecnico sceglierà il 4-3-2-1 visto nelle ultime uscite o il 4-3-3 che si ipotizzava a inizio estate. Lo riporta La Nazione.