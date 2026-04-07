Fiorentina da trasferta e da casa, che differenza! Sono 15 punti a 9

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Il Corriere dello Sport - Stadio propone un'analisi di Alberto Polverosi sul rendimento in trasferta della Fiorentina, che giovedì a Londra vivrà la sfida al Crystal Palace per l’andata dei quarti di finale di Conference. Lontano dal Franchi la squadra viola è più forte che in casa e lo dicono in modo chiaro i risultati: delle ultime sei partite in trasferta fra campionato e Conference, la squadra di Vanoli ne ha vinte cinque. 15 punti con 5 vittorie e 1 sconfitta, 12 gol segnati, 6 subiti. Nello stesso periodo, al Franchi sono arrivati 9 punti con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 8 gol segnati, 8 subiti. Dal 7 febbraio a oggi la differenza è incredibile: 9 punti al Franchi, 15 in trasferta.

Tra le possibili cause di questo rendimento, il quotidiano propone la situazione del Franchi. La squadra avversaria che arriva a Firenze gioca in uno stadio dimezzato e scheletrico, la Fiesole trasferita in Ferrovia continua a tifare anche dalla nuova curva, ma il resto non è come prima. Può essere la pressione di Firenze a impaurire e bloccare una squadra con tanti giovani, ma anche con giocatori di una certa esperienza? Come è noto, dopo gli scontri in autostrada i tifosi non possono seguire la squadra in trasferta, eppure anche senza il sostegno la Fiorentina continua a vincere lontano dal Franchi.