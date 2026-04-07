Il "possibile revisionismo su Vanoli" de La Nazione. Cosa succede se...
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Dopo la doverosa premessa che parlare di futuro per la Fiorentina è ancora prematuro nonostante la vittoria di Verona, l'edizione odierna de La Nazione parla di Paolo Vanoli e di quello che definisce un "possibile revisionismo". Se la Fiorentina riuscisse a portare a casa salvezza e magari un trofeo, cosa accadrà all'allenatore viola? Nessuno risponderebbe mai adesso a questa domanda, ma è ovvio che davanti ad eventuali ed estremamente positivi scenari in questo finale di stagione, allora potrebbero arrivare mosse o idee sorprendenti o rivoluzionarie.
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Rassegna stampa
Svolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere internadi Angelo Giorgetti
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Copertina
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Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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