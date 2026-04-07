Il "possibile revisionismo su Vanoli" de La Nazione. Cosa succede se...

Il "possibile revisionismo su Vanoli" de La Nazione. Cosa succede se...FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Dopo la doverosa premessa che parlare di futuro per la Fiorentina è ancora prematuro nonostante la vittoria di Verona, l'edizione odierna de La Nazione parla di Paolo Vanoli e di quello che definisce un "possibile revisionismo". Se la Fiorentina riuscisse a portare a casa salvezza e magari un trofeo, cosa accadrà all'allenatore viola? Nessuno risponderebbe mai adesso a questa domanda, ma è ovvio che davanti ad eventuali ed estremamente positivi scenari in questo finale di stagione, allora potrebbero arrivare mosse o idee sorprendenti o rivoluzionarie. 