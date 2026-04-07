Ecco cosa ha risposto Vanoli a chi gli chiedeva se ora è tranquillo

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Curioso retroscena svelato dall'edizione di Firenze di Repubblica in merito a Paolo Vanoli e a come sta vivendo questo momento dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Il quotidiano racconta che a chi gli ha chiesto se ora è tranquillo visti i risultati della sua squadra che tra marzo e aprile sta costruendo la salvezza, l'allenatore ha risposto: "Tranquillo nel calcio? Mai". Nonostante il volto fosse rilassato ed evidentemente soddisfatto per essere più lontano che mai dalla retrocessione, Vanoli dunque non abbassa la guardia.