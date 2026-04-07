FirenzeViola Selhurst Park già sold-out, il Franchi ancora no: il dato sui biglietti venduti

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Cresce la febbre per il quarto di finale di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace. E se i biglietti per Selhurst Park, partita in programma giovedì sera a Londra, sono già andati esauriti con 1.600 tifosi viola presenti e uno stadio da 25mila euro sold-out, procede spedita la prevendita anche per la partita di ritorno, giovedì 16 aprile al Franchi. Per lo stadio di Firenze sono stati già venduti circa 15mila biglietti di cui 1100 per gli ospiti. Dati che sono destinati a salire nei prossimi giorni con il sold-out al Franchi che non dovrebbe essere un problema anche se per ora è lontano.