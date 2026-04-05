Bene in Azzurro, male in Viola: Ndour-Kean, gol e gambe lasciati in Nazionale

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Dovevano essere gli uomini in più della Fiorentina, rinvigoriti dalla sosta con le prestazioni importanti in Nazionale, invece hanno deluso. Cher Ndour e Moise Kean, ieri al Bentegodi, sono parsi tutto il contrario di ciò che ci si attendeva dopo i gol e le performance convincenti con le rispettive maglie azzurre. I giudizi del giorno dopo vanno tutti in questa direzione: "Gol, corsa e idee li ha lasciati nell’Under 21, forse per un po’ di stanchezza al Bentegodi si vede la sua versione meno brillante", "Le scorie di Zenica gli annebbiano la mente e gli appesantiscono le gambe, tant’è vero che del centravanti non si ricorda un’azione che sia una", le valutazioni del Corriere dello Sport-Stadio sui due viola.

Così, invece, La Nazione: "Fatica almeno in avvio a trovare la posizione, schiacciato tra Akpa Akpro e Gagliardini. Rispetto al recente passato non trova il suo passo e, soprattutto, i palloni per innescare la manovra che spesso gli gira attorno", "Le scorie fisiche e mentali per le delusioni mondiali sono evidenti. Lui però dà la disponibilità a giocare e gli fa onore, anche per provare a dimenticare. Fa il difensore aggiunto quando devia una conclusione di Gud destinata nello specchio e Fabbian gli rende il ’favore’. Cala nel secondo tempo ed è quasi inevitabile. Da recuperare al più presto".

Le pagelle di Ndour e Kean:

La Nazione: 5,5 e 5

Corriere dello Sport-Stadio: 5 e 5

Tuttosport: 5,5 e 5

FirenzeViola.it: 5,5 e 5 (leggi qua le nostre pagelle)