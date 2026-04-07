Pronti a un Selhurst Park sold-out. 25mila presenti per Crystal Palace-Fiorentina

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Selhurst Park si prospetta sold-out. Come sottolinea il Corriere Fiorentino oggi in edicola, il teatro di Crystal Palace-Fiorentina è tutto esaurito da giorni con più di 25 mila tagliandi venduti, 1.600 dei quali acquistati dai sostenitori gigliati. Sarà dunque ben presente anche il colore viola in una serata che si prospetta piena di emozioni. I 1.250 biglietti concessi ai tifosi viola sono evaporati in poche ore e così il club inglese — ugualmente ha disposto la Fiorentina per il ritorno — ha previsto un incremento della disponibilità di posti.