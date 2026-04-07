"Nell'uovo la Fiorentina ha trovato la salvezza virtuale". Il punto di Rep.Fi

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L'edizione di Firenze di Repubblica si sbilancia: "Nell'uovo di Pasqua la Fiorentina ha trovato la salvezza", scrive il quotidiano. Virtuale, chiaramente, non ancora aritmetica, da certificare nei numeri nelle prossime sette partite ma mai così vicina nonostante Vanoli abbia provato a fare il pompiere nel dopo partita di Verona.

L'allenatore, rimasto nella città dove è residente per festeggiare la Pasqua in famiglia prima di tornare a Firenze per l’allenamento di Pasquetta, aveva il volto rilassato di chi è prossimo a raggiungere la meta e ha scacciato, quasi definitivamente, la paura. Anche se, a chi lo ha incontrato ripeteva un "Tranquillo nel calcio? Mai".

Con il successo di sabato la Fiorentina ha guadagnato altri tre punti sul terzultimo posto, adesso distante cinque lunghezze, ha sorpassato il Cagliari mettendo nel mirino altre squadre davanti a sé. Ma, cosa più importante, ha confermato tutte le certezze che hanno reso diverso, in positivo, questo 2026. A Verona è arrivato il 23esimo punto in 14 partite, un ritmo da Europa.