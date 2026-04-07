Conference, spazio ai titolari. Come stanno Dodo, Parisi e Mandragora

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Come sottolinea stamani La Nazione, per la prima volta la partita di giovedì di Conference League sarà la partita dei titolari per la Fiorentina. Gli obiettivi della squadra viola sono cambiati e per questo Vanoli sta valutando le scelte migliori da prendere per affrontare il Crystal Palace negli ottavi della competizione europea.

De Gea per esempio andrà in porta a differenza delle precedenti partite, così come sono previsti i recuperi di Dodo e forse anche di Parisi che sta recuperando da una botta presa contro l'Inter. Pongracic e Ranieri al centro, Gosens a sinistra. Sta facendo di tutto per esserci Mandragora, mentre Fagioli non si tocca e a centrocampo probabile tocchi ancora a Ndour. A sinistra Gudmundsson ma Solomon è quasi pronto, mentre Kean sta bene e ieri si è allenato regolarmente, eventualmente è pronto Piccoli.