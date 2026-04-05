Fabbian impalpabile, Gudmundsson delusione e rosso: pioggia di 5 nelle pagelle

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Non basterebbe un nome per indicare il peggiore in campo della Fiorentina nella partita di Verona, considerando che a salvarsi sono quasi esclusivamente De Gea e Fagioli. Tra le prove più cupe, però, spiccano quelle di Giovanni Fabbian e Albert Gudmundsson. Il primo continua a non convincere dopo più due mesi dal suo arrivo a Firenze, mentre il secondo culmina con l'espulsione una gara ancora una volta incolore, non da numero dieci. "Un’altra volta da mezzala, un’altra volta impalpabile. Vanoli lo vede lì, ma davvero il ruolo con questo gioco e questo tipo di attacco (lento) alla porta non è cosa per l’ex Bologna", afferma il Corriere dello Sport-Stadio su Fabbian, mentre su Gudmundsson va giù pesante, sintetizzando al meglio, Tuttosport: "Macchia l'ennesima prova deludente con l'espulsione". Così, invece, La Gazzetta dello Sport: "Non si oppone mai a Bernede. Niente inserimenti", "Sul fronte offensivo combina poco. Il rosso nel finale è un rischio da non correre mai".

Le pagelle di Fabbian e Gudmundsson:

La Gazzetta dello Sport: 4,5 e 4,5

Corriere dello Sport-Stadio: 4,5 e 5

Tuttosport: 5 e 4,5

La Nazione: 5 e 5

FirenzeViola.it: 5 e 5,5 (leggi qua le nostre pagelle)