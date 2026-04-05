Sa sempre cosa fare, il gol è un carico d'oro: quanti elogi per Fagioli. Le pagelle

vedi letture

Insieme a David De Gea, è ancora una volta il migliore in campo. Nicolò Fagioli non smette di incantare e anche a Verona risulta in grande spolvero, il suo gol decisivo regala alla Fiorentina un successo preziosissimo e le pagelle dei quotidiano non possono che esaltarlo: "Prima la traversa poi il gol (2° in A) che pesa come un carico d'oro. Peccato per il giallo che gli farà saltare la Lazio", la valutazione di Tuttosport, a cui fa seguito quella del Corriere dello Sport-Stadio: "A tratti una regìa a 33 giri, ma è il più lucido dei suoi perché sa sempre che cosa fare con il pallone tra i piedi. Tutta roba che viene dopo il gol-gioiello da tre punti".

Questo invece il giudizio de La Nazione: "La grande sventola al volo fuori scheggia la traversa in avvio. Gagliardini lo segue a uomo. Il regista viola esce dalla palude organizzata da Sammarco con qualità e intuizioni. Il gol è la sublimazione di una prestazione tutta sacrificio e fosforo". Infine, La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina comincia con la sua traversa e finisce col suo gol. Un tiro da tre punti".

Le pagelle di Fagioli:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

La Nazione: 7,5

FirenzeViola.it: 7 (leggi qua le nostre pagelle)