Vanoli studia l'undici anti-Como: ecco come limitare Nico Paz

vedi letture

Limitare Nico Paz sarà uno dei compiti più delicati per la Fiorentina nella sfida di domenica contro il Como. Il talento argentino è tra i principali riferimenti offensivi della squadra di Cesc Fabregas e Paolo Vanoli sta studiando le contromisure per impedirgli di trovare spazio e incidere sulla partita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'idea è quella di passare al 4-3-3, abbandonando il 4-2-3-1 per garantire maggiore copertura e un filtro più efficace in mezzo al campo. Mastantuono a destra e Njie a sinistra dovrebbero assicurare ampiezza in attacco, ma anche un contributo prezioso in fase di non possesso, mentre il centrocampo a tre sarebbe pensato per ridurre gli spazi a disposizione dei lariani e proteggere una difesa troppo spesso esposta nelle prime giornate.

Davanti a De Gea, Jimenez dovrebbe essere confermato sulla corsia destra, mentre restano da assegnare due posti nel reparto arretrato: per il ruolo di centrale sono in corsa Pongracic, Ranieri e Viery, con il brasiliano e Valdepenas a contendersi la maglia sulla sinistra. A centrocampo, Vanoli valuta due soluzioni: Fagioli in regia con Ndour e Brescianini mezzali, oppure Oulai davanti alla difesa con i due italiani ai suoi lati. In entrambi i casi, la priorità sarà evitare che Nico Paz possa ricevere e giocare liberamente tra le linee, costringendo la Fiorentina a rincorrere gli avversari e lasciando ancora una volta scoperto il reparto arretrato.