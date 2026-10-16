La difesa viola balla: soltanto Monza e Venezia peggio della Fiorentina

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La solidità difensiva resta uno dei nodi da sciogliere per la Fiorentina. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i problemi non riguardano soltanto i singoli interpreti del reparto arretrato, ma coinvolgono l'organizzazione complessiva della squadra. Le nove reti incassate nelle prime tre giornate hanno segnato l'avvio di stagione, con i continui cambiamenti nelle coppie centrali tra Roma, Frosinone e Torino che non hanno aiutato a trovare stabilità.

Un problema che è costato la panchina a Grosso e che non si è risolto con l'arrivo di Vanoli. I viola continuano infatti a concedere troppo agli avversari e, nel bilancio delle reti subite in campionato, già 14 nelle prime sei, soltanto il Monza e il Venezia hanno fatto peggio. Per risalire la classifica servirà dunque intervenire anche sull'equilibrio della squadra, riducendo gli errori e trovando finalmente continuità nella fase difensiva.