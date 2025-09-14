Fiorentina, che batosta dal Napoli. Corriere Fiorentino: "Pochini 2 punti in 3 partite"

Se quello col Napoli doveva essere l’esame per capire a che punto sia la Fiorentina non si può che farsi prendere da un pizzico di sana ma seria preoccupazione, si legge sul Corriere Fiorentino. Senza fare drammi ma consapevoli che due punti in tre partite sono pochini ma che, soprattutto, non si vede lo straccio di un progresso. Il mister ieri, magari per «surfare» l’onda lunga delle nazionali o chissà, per avere un regista in più qualche metro più avanti ha puntato su Dzeko, e non Piccoli, come partner di Kean.

In mezzo invece ha preferito Sohm a Nicolussi con Fagioli vertice (troppo) basso e Mandragora mezzo destro. Come ogni match comunque anche questo, e per ora sta proprio lì uno dei più grandi problemi dei viola, si giocava in mezzo. L'orgoglioso finale non basta, la Fiorentina ha dato l’impressione di essere ancora molto lontana da quella che spera e forse crede di essere.