Njie vuole la Fiorentina: offerti 15 milioni, il Torino ne chiede 18

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Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è disposto a valutare la cessione di Njie e il giocatore spinge per approdare alla Fiorentina. L’esterno svedese ha comunicato al Toro la volontà di partire, dopo aver ricevuto nei mesi scorsi la promessa di poter essere ceduto in estate davanti a un’offerta importante. La Fiorentina ha messo sul tavolo 15 milioni di euro, cifra che potrebbe salire con bonus o una percentuale sulla futura rivendita, avvicinandosi così ai 18-20 milioni richiesti dai granata. A Firenze filtra quindi ottimismo per la chiusura dell’affare.

La concorrenza per l'esterno

Njie ha già raggiunto un’intesa di massima con i viola per un quinquennale da circa un milione netto a stagione e preferirebbe la Fiorentina al Crystal Palace, fermo a una proposta in prestito con obbligo di riscatto da 12 milioni più bonus. Nella trattativa potrebbe inoltre rientrare Rolando Mandragora, proposto dalla Fiorentina al Torino. Nuovi contatti tra i club sono attesi nelle prossime ore. Lo scrive Tuttosport.