Atta: "Il ko con la Roma ci serva di lezione. Grosso? Ha personalità"

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Stamani la Repubblica (ediz. Firenze) propone un’intervista al centrocampista viola, Arthur Atta, che esordisce parlando del centenario della Fiorentina: “Sappiamo che questo è un giorno speciale per tutta Firenze. Per me è un motivo di orgoglio poter indossare la maglia viola in un’occasione così importante e sotto gli occhi di tanti ex che hanno dato lustro a questi colori. Dovremo essere bravi a non farci travolgere dalle emozioni, a rimanere concentrati sulla partita e, solo dopo, vivere tutto quello che succederà. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi.

Cosa le è rimasto della pesante sconfitta rimediata contro la Roma?

"Sapevamo che la Roma è una squadra molto forte, rodata, con un allenatore che è già lì da un anno. Sicuramente avremmo potuto fare meglio, abbiamo commesso delle ingenuità ma devono servirci da lezione per crescere. Siamo una squadra giovane, ci sono stati tanti cambiamenti, dobbiamo continuare a lavorare e crescere. Ci serve tempo".

La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato?

"Non ci siamo posti obiettivi. Questa è una squadra che ha tantissima qualità, vedremo alla fine cosa avremo fatto".

Che idea si è fatto sul caso Kean?

"Sono argomenti in cui preferisco non entrare. Io sono un calciatore e voglio pensare solo ad allenarmi sempre al meglio e dare tutto per la squadra che rappresento".

Cosa pensa di Fabio Grosso?

"È un tecnico giovane, ma non è questo che lo definisce. Ha tanta esperienza, quindi direi che la parola che lo descrive meglio è personalità. Ha le sue idee, una visione chiara, vuole che in campo siamo tutti collegati. Gli piace il gioco offensivo e vuole che attacchiamo e difendiamo tutti insieme".