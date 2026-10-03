Dagli inviati "Una vita da dieci" Antognoni presenta il suo libro: “Per i fiorentini giocavo sempre bene"

Grande partecipazione al Festival dello Sport di Trento per Giancarlo Antognoni, storico numero 10 e simbolo della Fiorentina, oggi capo delegazione dell’Italia Under 21. Sul palco, in occasione della presentazione del libro “Una vita da dieci”, scritto da Luca Calamai, la bandiera viola ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, soffermandosi anche sul controverso epilogo del 1982.

"Per i fiorentini giocavo sempre bene, anche quando magari non disputavo una grande partita", ha raccontato Antognoni. Tornando all’infortunio del 1981 contro Martina, ha spiegato di essere rientrato dopo quattro mesi, ma di aver avuto inizialmente problemi legati ai farmaci che assumeva: «Mi rallentavano i riflessi, poi decisi insieme ai medici di sospenderli e tornai alla normalità».

Infine il ricordo della gara di Cagliari del 1982: "Giocammo sotto le nostre possibilità, ma riuscimmo comunque a segnare. Il gol venne annullato per un presunto fallo di Bertoni su Corti. Lo spareggio sarebbe stata la soluzione più giusta, ma avrebbe creato problemi in vista dei Mondiali. Alla fine ci abbiamo rimesso noi".