Mercato viola, doppia priorità per gennaio: per la Repubblica Paratici ha già le idee chiare

A Firenze il mercato di gennaio è già entrato nei pensieri di Fabio Paratici. Il dirigente viola, durante la sosta, sta infatti studiando le possibili modifiche da apportare alla squadra di Vanoli, con Repubblica che indica due zone su tutte da rinforzare secondo il ds gigliato: fascia sinistra difensiva e centrocampo, rimaste senza rinforzi dopo la sessione estiva. Sulla corsia mancina il tecnico sembra orientato a puntare su Viery, mentre resta da valutare il ritorno di Parisi, che procede secondo programma.

Se il recupero dovesse andare come previsto, il reparto potrebbe non avere bisogno di nuovi interventi. A centrocampo, invece, molto dipenderà dal modulo: con il 4-3-3 servirebbe un'altra alternativa, mentre nel 4-2-3-1 il reparto sarebbe già completo con Oulai, Fagioli, Ndour e Brescianini, oltre ad Atta avanzato sulla trequarti. Tuttavia, proprio per le caratteristiche degli ultimi due, la Fiorentina potrebbe comunque cercare un elemento di maggiore esperienza.