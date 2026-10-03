Tiago Gabriel obiettivo viola: per la Gazzetta dello Sport il suo arrivo dipende da Pongracic

In casa Fiorentina si guarda anche alla composizione del reparto difensivo in vista del mercato di gennaio. Le alternative non mancano sulle fasce: Jimenez e Joao Mario, pur essendo principalmente esterni di destra, possono essere impiegati anche dalla parte opposta, dove però il loro rendimento tende a essere meno efficace. Tra i difensori centrali, Viery può invece agire sul centrosinistra, posizione già occupata nelle gare contro Frosinone e Napoli, mentre contro il Torino aveva formato la coppia con Dragusin.

Il mercato invernale potrebbe comunque riservare qualche movimento al centro della difesa. La Fiorentina infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe valutando un possibile rinforzo e tra i nomi seguiti figura quello di Tiago Gabriel, classe 2004 del Lecce, già accostato al Milan nei mesi estivi. La rosea sottolinea come il difensore possa diventare un obiettivo concreto soprattutto nel caso in cui Pongracic dovesse partire. Il croato, infatti, al momento parte dietro Dragusin e Ranieri nelle gerarchie, anche se non mancano le squadre interessate alla sua situazione.