Dodo verso l'addio a gennaio. Per la Repubblica sul giocatore può tornare il Napoli

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma in casa Fiorentina iniziano già a delinearsi alcune possibili operazioni, soprattutto guardando alle situazioni rimaste in sospeso durante l’ultima sessione estiva. Una di queste riguarda Dodo, il cui futuro a Firenze appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Repubblica, il brasiliano potrebbe infatti prendere in considerazione un addio già durante la finestra invernale.

Il terzino sembra aver perso ulteriore spazio nelle gerarchie anche dopo l’arrivo di Vanoli e, a complicare il quadro, c’è un contratto in scadenza e un rinnovo che finora non ha mai trovato una reale svolta. Le recenti vicende sui social hanno inoltre alimentato ulteriormente i dubbi sul suo futuro, nonostante le aperture mostrate pubblicamente dal tecnico. In caso di separazione a gennaio, non mancherebbero comunque le possibili destinazioni: sul giocatore, infatti, ci sarebbero interessamenti dall’estero e anche il Napoli potrebbe tornare a valutare concretamente il suo profilo..