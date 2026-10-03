Il centrocampo viola resta un cantiere: ecco come Vanoli proverà ad inserire Oulai

Nonostante il 4-2-3-1 ne preveda soltanto due (molto in teoria), quello di centrocampo è il settore in cui Vanoli ha avuto e sta avendo più difficoltà a mettere in pratica le proprie idee, perché i titolari in pectore presenti al Viola Park, ma anche nel reale per ciò che hanno lasciato in eredità Venezia e Napoli, sono uno (Fagioli) con la Nazionale di Mancini e uno (Ndour) con la Under 21 di Baldini. E non c'è nemmeno Oulai, l'alternativa principale che già definirlo così è comunque fuori contesto, che torna lunedì al Viola Park, quindi l'allenatore varesino ne ha approfittato per dare continuità a Brescianini lì nel mezzo e per portarci Atta, arretrandolo, quando il francese ha ripreso a pieno ritmo dopo aver completato il programma personalizzato.

Però, Fagioli e Ndour rimangono i riferimenti, con Oulai da inserire gradualmente anche nell'eventuale svolta dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

