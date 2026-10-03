Fiorentina, i numeri nelle due aree preoccupano: il punto del Corriere Fiorentino

I quattro punti ottenuti contro Venezia e Napoli hanno restituito serenità alla Fiorentina di Vanoli, ma i numeri raccontano una squadra ancora poco efficace nelle due aree. Il dato più evidente riguarda i gol: appena due dei sei realizzati in campionato sono arrivati dentro l’area, mentre quattro sono stati segnati dalla distanza. Un rendimento che rende i viola la squadra con più reti da fuori in Serie A, ma anche una delle meno prolifiche nell’area avversaria, al pari del Genoa. La situazione non migliora in fase difensiva: 11 dei 12 gol subiti sono arrivati all’interno dell’area di rigore.

Nelle ultime cinque partite l’unica rete concessa da fuori è stata quella di Mandragora contro il Torino. Anche la produzione offensiva necessita di una svolta: in cinque gare la Fiorentina ha creato soltanto sette grandi occasioni, trasformandone poche e sprecandone quattro davanti al portiere. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, Vanoli dovrà quindi lavorare su entrambe le fasi, rendendo la squadra più compatta dietro e capace di arrivare con maggiore continuità vicino alla porta. L’obiettivo sarà creare opportunità più nitide e ridurre la dipendenza dalle conclusioni dalla distanza.