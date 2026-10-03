La Juventus punta sempre su Ndour: la Gazzetta dello Sport svela la strategia bianconera
Il centrocampo è uno dei reparti sui quali la Juventus potrebbe intervenire nelle prossime sessioni di mercato. L’idea della dirigenza è quella di puntare sempre maggiormente su profili italiani, seguendo una linea che ha già portato a monitorare diversi giovani come Kayode, Leoni e Palmisani. Nel radar bianconero, stando alla Gazzetta dello Sport, sarebbe finito anche Cher Ndour.
Il giocatore della Fiorentina viene considerato un possibile rinforzo per dare maggiore intensità e struttura alla mediana. La Juventus starebbe infatti valutando diverse piste per aumentare fisicità e dinamismo in mezzo al campo e quella che conduce a Firenze sarebbe una delle più interessanti. Ndour, classe 2004 e grande estimatore di Paul Pogba fin da ragazzo, rappresenterebbe inoltre un investimento in prospettiva per la squadra bianconera.
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