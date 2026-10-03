Fiorentina, il programma di Vanoli a una settimana dal Genoa: oggi test con la Primavera

Manca ormai una settimana alla sfida con il Genoa e Vanoli ha già definito il programma per gli ultimi giorni di pausa. La giornata odierna prevede un test a porte chiuse contro la Primavera, prima di due giorni di riposo concessi alla squadra. La ripresa è fissata per martedì, quando tornerà a disposizione anche Oulai, atteso a Firenze nella giornata di lunedì. Nel frattempo è previsto il rientro di Beto, mentre il gruppo, senza i sette giocatori impegnati con le rispettive nazionali, alternerà lavoro in palestra e attività sul campo.

A guidare il lavoro quotidiano c’è anche De Gea, che segue un programma specifico con esercizi dedicati. Tra questi anche quelli con le palline da ping pong, utilizzati per allenare coordinazione e rapidità dei riflessi delle mani. Lo riporta il Corriere dello Sport.