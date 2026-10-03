Chi tra Viery e Valdepenas a Genova? Ecco per La Nazione da cosa dipenderà la scelta

Il primo ballottaggio in vista della sfida di sabato prossimo contro il Genoa per la Fiorentina riguarda la fascia sinistra, dove Vanoli dovrà scegliere tra Viery e Valdepeñas. La sosta ha offerto al tecnico l’opportunità di valutare entrambi da vicino al Viola Park, con caratteristiche e rendimento differenti nelle ultime partite. Viery ha fornito una buona prova a Venezia, garantendo forza fisica e solidità nei contrasti. Valdepeñas, invece, ha reagito dopo la serata negativa contro il Pisa, entrando bene contro il Napoli: velocità, cross e un’occasione sfiorata per il possibile gol vittoria.

Come sottolinea la Nazione, a incidere sulla scelta sarà anche l’esterno destro del Genoa. Vanoli dovrà quindi decidere se affidarsi alla concretezza di Viery o alla spinta offensiva di Valdepeñas.