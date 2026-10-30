Corriere dello Sport: "Njie si prende la Fiorentina: gol e abbracci per lui"

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla prestazione di Alieu Njie, autore del primo gol in maglia viola nel pareggio contro l’Atalanta. L’esterno svedese ha sfruttato il cross di Alex Jimenez per battere di testa Marco Carnesecchi, conquistando gli applausi del Franchi. Al momento della sostituzione, significativo anche l’abbraccio con Paolo Vanoli, con cui aveva già lavorato al Torino e sotto la cui guida aveva segnato il primo gol in Serie A, il 25 ottobre 2024. Una prova positiva, condivisa con David De Gea, ancora una volta decisivo tra i pali.

In questa stagione Njie ha già collezionato otto presenze tra campionato e Coppa Italia, per 556 minuti complessivi e due assist. Contro i nerazzurri ha fatto registrare anche tre dribbling riusciti su quattro tentati, confermando le proprie qualità nell’uno contro uno. Arrivato in prestito dal Torino, il classe 2005 può essere riscattato a determinate condizioni, per un investimento complessivo di 20 milioni di euro, con il 10% sulla futura rivendita destinato ai granata. Il gol può rappresentare un nuovo punto di partenza per ritrovare continuità e convincere la Fiorentina a puntare su di lui.