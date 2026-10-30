Fagioli stecca e lascia il campo al 45': è lui il peggiore per i quotidiani di stamani
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Serata no, decisamente no, per Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, schierato come sempre titolare ieri sera in Fiorentina-Atalanta, dopo un primo tempo fatto di errori e nervosismo, è rimasto in panchina ("Scelta tecnica" ha precisato Paolo Vanoli nel post-gara). Al suo posto Inao Oulai, che ha dato più dinamismo e interdizione alla mediana viola. La stecca di Fagioli, tecnicamente uno dei punti fermi della squadra, non è passata inosservata nei giudizi dei quotidiani e dei siti specializzati, che lo bocciano con un 5 all'unisono. Ecco i voti:
Nicolò Fagioli, i voti di Fiorentina-Atalanta 2-2
Corriere dello Sport: 5
Gazzetta dello Sport: 5
Tuttosport: 5
La Nazione: 5
Corriere Fiorentino: 5
FirenzeViola.it: 5
Tuttomercatoweb.com: 5
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