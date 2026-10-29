Fiorentina, servirà il miglior Dragusin per limitare i movimenti di un Krstovic in grande forma

Sei gol nelle prime otto giornate di campionato, cinque dei quali segnati a ottobre. Nikola Krstovic arriva al Franchi in condizioni eccellenti, reduce da tre partite consecutive a segno e dalle doppiette contro Venezia e Frosinone. Il montenegrino è il principale riferimento offensivo dell’Atalanta di Sarri, pericoloso negli attacchi alla profondità e soprattutto dentro l’area di rigore. Toccherà a Radu Dragusin limitarne i movimenti.

Il rumeno, dopo l’infortunio di Pongracic e il mancato recupero di Ranieri, sarà chiamato a guidare una coppia centrale inedita con Viery, adattato nel ruolo. Serviranno attenzione nelle marcature preventive, soprattutto quando Krstovic cercherà di attaccare lo spazio alle spalle dei centrali. Un confronto fisico e tattico che metterà subito alla prova la nuova difesa viola. Lo riporta La Nazione.