FirenzeViola Finalmente Oulai. 45 minuti che fanno ben sperare per una maggior considerazione

Nella ripresa contro l'Atalanta è entrato Oulai, il ventenne tanto atteso che è così arrivato alla sua quinta presenza in campionato, la seconda in serie A con Vanoli allenatore

Ecco Oulai. Richiesto, invocato, desiderato, Nella ripresa di ieri contro l'Atalanta ha giocato i suoi secondi 45 minuti di gioco in campionato da quando Vanoli è alla guida della Fiorentina. Ieri, a differenza del primo tempo con il Genoa (quando era stato utilizzato in ruolo non suo, di fatto rifinitore) è stato impiegato davanti alla difesa al posto di Fagioli. L'ivoriano è parso volitivo, intraprendente e dinamico. Niente di trascendentale per il momento anche se è stato comunque fondamentale nel disinnescare un contropiede di Pasalic. Progressivamente la sua verve potrebbe essere sempre più utile a centrocampo.

Maturità e mentalità

Fino a ieri Vanoli aveva fatto capire di non ritenerlo pronto a livello tattico e troppo istintivo però adesso - al di là della prestazione di ieri - potrebbe iniziare un nuovo capitolo per Oulai. Il tecnico ha detto di aver visto in questa settimana "un ragazzo diverso e una mentalità più aperta" da parte sua. Chissà se proprio in questi giorni non sia arrivato il primo salto di qualità che può iniziare a portarlo tra i titolari o comunque ad avere più considerazione.

Alternativo a Fagioli o con lui?

La domanda tornerà a riproporsi. Certo, stando a quanto accaduto ieri sera verrebbe da dire che per Vanoli, Fagioli e Oulai sono l'uno alternativo all'altro. C'è anche da aggiungere che il primo tempo dell'ex juventino è stato deludente e il cambio è stato molto probabilemente dettato anche dal tentativo di dare una scossa al reparto. E dunque i nuovi scenari tattici sono ancora da scoprire. Resta da capire se magari, con Oulai in campo, Fagioli non possa fare mezzala, come accade in Nazionale.