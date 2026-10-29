Difesa in emergenza, Vanoli chiama il giovane Beldenti: ecco chi è il classe 2010

Questa mattina La Nazione ha dedicato un focus speciale al giovane difensore della Fiorentina Dennis Beldenti, convocato per la prima volta in panchina con la prima squadra viola: "Lo chiamavano "Belde piccolo", ma Dennis Beldenti ha sempre avuto fretta di diventare grande. Questa sera il difensore classe 2010 si accomoderà per la prima volta in stagione sulla panchina della Fiorentina contro l’Atalanta: a sedici anni, un altro gradino nella scalata di un ragazzo sul quale il club viola ha deciso di investire con forza. Un milione di euro per strapparlo in estate all’Union Brescia, superando la concorrenza di Milan, Como e Parma. Una cifra importante per un adolescente, giustificata da un percorso vissuto spesso contro avversari più grandi: cresciuto nel vivaio bresciano, Dennis è passato dall’Under-16 alla Primavera 2, dove nella scorsa stagione ha raccolto quindici presenze. Difensore destro di piede, strutturato fisicamente e pulito nell’impostazione, sa aggredire l’uomo e difendere alto: qualità preziose per chi vuole costruire il gioco fin dalla retroguardia.

A Firenze ha ritrovato Samuel, il fratello maggiore, centrocampista classe 2008: stesso cognome, ruoli diversi e, da qualche mese, un’avventura in viola da condividere. Dennis intanto si era già guadagnato anche l’azzurro dell’Italia Under-16 di Manuel Pasqual, risultando l’unico convocato proveniente da un club di C. Ora l’emergenza difensiva di Vanoli gli ha aperto le porte della prima squadra, dopo il lavoro nella Primavera di Andreazzoli e gli allenamenti coi grandi. L’Atalanta sullo sfondo e il futuro davanti: per "Belde piccolo" basterà già quella panchina a rendere speciale la sua serata".