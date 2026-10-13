Non solo Kean, da Gudmundsson a Piccoli: gli ex viola non decollano

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Lasciare Firenze non ha ancora portato la svolta a molti giocatori passati dalla Fiorentina. Tra chi sta facendo meglio ci sono Mandragora, già protagonista con un gol e un assist in tre partite, e Comuzzo, autore di una rete in cinque incontri. Per Fortini, invece, lo stop per pubalgia ha rallentato il percorso. Gudmundsson ha trovato il gol contro l’Udinese con la Lazio, ma i problemi alla spalla ne hanno condizionato la presenza. Un solo centro in sei gare per Piccoli al Bologna, mentre Fabbian e Fazzini non sono ancora riusciti a sbloccarsi con Parma e Cagliari.

Il quadro non cambia molto fuori dai confini italiani: Gosens ha segnato una volta in cinque apparizioni con lo Schalke, Balbo ha giocato appena 242 minuti in sei presenze con lo Sturm Graz e Kouadio, pur trovando spazio al Monza, deve ancora compiere il salto di qualità. La stagione è ancora lunga, ma per la maggior parte degli ex viola, compreso Moise Kean, ancora a secco di gol con il Como, il rendimento fin qui non ha rispettato le attese. Lo riporta La Nazione.