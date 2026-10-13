Como, Suwarso: "Non siamo gli unici ad investire sui giovani. Anche la Fiorentina lo fa"

vedi letture

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato del mercato fatto dai lariani nel corso di queste ultime sessioni e della linea di puntare sui giovani. Queste le sue parole con un riferimento anche al modo di lavorare della Fiorentina:

Ramón, Perrone, Da Cunha, Baturina, Diao, Douvikas. La rosa ha un'età media di 25 anni. Resterà questo il target di acquisti? "Per ottenere un ritorno da quell'investimento dobbiamo puntare su talenti che possano svilupparsi e crescere di valore. Ma l'età media non deve mai diventare da sola un criterio di selezione. Ogni giocatore deve essere adatto al nostro calcio".

In Italia si fa fatica a investire sui giovani: "Anche Parma e Fiorentina lo fanno".

Come funziona il vostro processo di scoperta dei talenti? "Dati, reti di scouting internazionali e un processo interno di valutazione dei giocatori. Non siamo i soli. Ammiro anche club come Bologna, Parma, Sassuolo, Verona ed Empoli per la loro capacità di trovare e sviluppare buoni giocatori".