Da Oulai a Gonçalves: per La Gazzetta dello Sport Vanoli deve riuscire a valorizzare i nuovi

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Trovare il giusto equilibrio tra le esigenze immediate della squadra e la crescita dei singoli è una delle sfide che attendono Vanoli. Il tecnico viola deve ancora individuare le soluzioni migliori per sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione, a partire da Pellegrino, che avrebbe bisogno di un maggiore supporto sulle corsie esterne e di rifornimenti più precisi in area. Per la trequarti la concorrenza coinvolge Mastantuono, Gonçalves e Atta, una volta smaltito l’infortunio, mentre Oulai potrebbe trovare maggiore spazio arretrando il proprio raggio d’azione e giocandosi un posto con Fagioli. La presenza di Ndour, però, rende più complicato modificare gli equilibri della mediana.

La Fiorentina ha investito su profili giovani e di prospettiva, il cui valore va fatto emergere attraverso scelte tecniche mirate. Vanoli dovrà riuscirci senza perdere altro terreno in campionato: il margine per provare nuove soluzioni si restringe e il messaggio: "La Serie A non aspetta", lanciato prima della trasferta di Genova, resta attuale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.