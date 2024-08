FIO-MON, Palladino si affida a Colpani sulla trequarti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da inizio stagione, la Fiorentina di Raffaele Palladino ha sempre pareggiato tutte e 4 le gare (se consideriamo l'esito dei primi 90 minuti nella gara di ritorno contro la Puskas Akademia). Domani al Franchi arriva il Monza degli ex Palladino e Colpani. Come riporta TuttoSport, in attesa ancora di Gudmundsson, il tecnico viola si affiderà proprio al "Flaco" per portare i primi tre punti della stagione. Nella gara di giovedì scorso, il 23 viola è entrato bene in campo svolgendo una gara di sacrificio visto che i viola erano rimasti in nove per la maggior parte dei tempi supplementari.