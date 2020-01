FIO-ATA, Più di 11mila persone oggi. Lo stadio...

Oggi alle 15 la Fiorentina affronta l'Atalanta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sulle pagine del Corriere dello Sport viene analizzata l'affluenza di pubblico che ci sarà per la gara. Gli spalti del Franchi alla fine saranno aperti per trequarti, con solo la Curva Ferrovia chiusa. I tagliandi venduti fino a ieri erano circa undicimila, con il numero che nelle prossime ore tenderà a a salire. Naturalmente essendo un turno infrasettimanale c'è poca affluenza rispetto al solito, tuttavia il pubblico ha dato un'ottima risposta. In più sono stati invitati degli studenti e le scuole calcio di Bagno a Ripoli che si accomoderanno in Maratona coperta.