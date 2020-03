FIGC, Richiesta al Governo per un fondo salva-calcio

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, spiega quali siano i piani della FIGC, e del suo presidente Gabriele Gravina, a proposito della crisi economica in cui rischia di piombare il calcio italiano, partendo dalla Serie A, a causa dell'emergenza Coronavirus. L'autorità che regola il calcio nostrano, infatti, chiederà al Governo l'istituzione di un fondo salva-calcio, con un paracadute per le realtà più sofferenti. Gran parte delle quote arriverebbe da un 1% di trattenute sulle scommesse calcistiche, traducibile - in un momento di normalità - in circa 104 milioni di euro. Un salvagente che andrà su più livelli, dalla A ai dilettanti. Per il momento, ad aprile, quest'idea non è nell'agenda del Governo, anche se la FIGC spera di ottenere risultati quando l'attuale decreto "Cura Italia" sarà trasformato in misure economiche.