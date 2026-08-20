La deadline della Fiorentina per Kean. Atteso rilancio del Como entro 48 ore

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La Fiorentina sta ancora aspettando di capire se il Como rilancerà per Moise Kean. E come scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, intanto fissa il prezzo dell'attaccante che può partire solo per 40 milioni di euro. I viola non intendono svendere il proprio numero 9 ed entro un paio di giorni - riporta il quotidiano - potrebbe arrivare la controffensiva dei lombardi, che sono fermi alla prima e unica offerta da 5 milioni per il prestito oneroso più 25 per l’obbligo di riscatto a determinate condizioni, una proposta ritenuta inaccettabile dalla Fiorentina.

Fin quando aspetterà la Fiorentina? È la domanda a cui prova a rispondere il quotidiano scrivendo che la Fiorentina vorrebbe chiudere la questione, in un senso o nell'altro, entro il weekend. Il centravanti classe 2000 non sta facendo alcuna pressione per andarsene e ha lasciato carta bianca al club viola. Ma più ci si avvicina al gong del calciomercato e meno le squadre sono disposte a trattare il trasferimento dei propri attaccanti. Il candidato forte per sostituire Kean, ad ogni modo, resta Andrea Pinamonti del Sassuolo. Il tecnico neroverde, Alberto Aquilani, ha già fatto sapere che il giocatore ha chiesto la cessione.