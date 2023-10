FERRARA, Svitol esistenziale. Beltran da T. Silva a Lautaro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara definisce "Svitol esistenziale" quello usato da Italiano su alcuni suoi giocatori: "Certe partite a questo servono, oltre che a cancellare falsi passi imprevisti. Benvenuto Lucas, attaccante argentino passato in due lampi da unn’è bono a nuovo Batistuta, da mi ricorda il Tanque Silva a somiglia a Lautaro Martinez. E poco importa se giocavi contro la squadra B del dopo lavoro ferroviario di Quarrata.

No, non conta, perché un anno fa la Fiorentina ha fatto fatica contro squadre improbabili dai nomi impronunciabili mentre questa volta la partita è finita subito e quasi tutti hanno avuto il loro momento di gloria". E Poi conclude con la questione delle critiche ad Italiano: "Fare l’allenatore è un po’ come essere l’assessore al traffico: quando la tua macchina scorre fluida sull’asfalto non lo applaudi, quando sei incastrato a Porta a Prato qualche imprecazione gliela giri volentieri. Sempre con rispetto, sia chiaro".