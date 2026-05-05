Ferrara su La Nazione: "Solo Braschi ci prova, il resto è vuoto totale"

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Questo è il pensiero di Benedetto Ferrara su La Nazione a proposito della sfida di ieri sera all'Olimpico: "Fiorentina travestita da squadra minore che si inginocchia davanti alla Roma. È difficile guardare una squadra infelice e l’allenatore dal volto perso. La sconfitta della Cremonese evita ulteriori ansie, ma resta la vergogna. L'unica nota positiva è quella di Braschi, che colpisce il palo in un secondo tempo senza senso. Ora si attende un altro turno per chiudere una stagione orribile e pensare al futuro".