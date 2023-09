FERRARA, Italiano parla con i tifosi come al Bar Marisa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione troviamo il commento di Benedetto Ferrara. Ecco di seguito un estratto: "Ma quello che di fatto deve sobbarcarsi questo lavoro è soprattutto Italiano, che ormai parla più con i tifosi del parterre che con la stampa. L’ultima discussione l’ha avuta con un signore che bubava su un errore di Nzola. Il tecnico, garra a parte, non è che si arrabbia o chissà cosa, lui risponde come se si trattasse a una conferenza stampa al Bar Marisa. Fatto sta che la Fiorentina sta pensando di inviare l’addetto alla comunicazione nel parterre di tribuna. Uno alza la mano e lui “Prego, faccia pure la sua domanda al mister”, tutto questo mentre Biraghi scende sulla fascia.

Surrealismo puro. Ma d’altra parte, il calcio è anche questo, altrimenti non ci sarebbe chi segue con passione la Saudi Pro League, l’unico campionato dove, come qualcuno ha scritto, gli spettatori guadagnano più dei giocatori, che poi non se la passano così male. Ma il mondo va così. Anche se poi anche la tradizione continua. Tipo i centravanti che non segnano".