Ferguson va ko, ora il Bologna è tra Miller e Mandragora

Lewis Ferguson è andato ko e ora il Bologna si guarda intorno per capire se e come sostituire il centrocampista scozzese vittima di un infortunio che lo terrà fuori per circa tre settimane. Dopo le partenze di Aebischer e El Azzouzi, Italiano oggi gioca contro lo Stoccarda e si aspetta qualche rinforzo. In cima alla lista del menù di centrocampo c’è sempre Lennon Miller, scozzese di 18 anni il cui nome è emerso da almeno due settimane. Sul prodigio scozzese c'è la fila di squadre interessate, anche la Fiorentina. Però il Bologna è vicino a chiudere per 6 milioni di euro.

Attenzione poi al nome di Kristjan Asslani, attenzionato anche lui dai viola nelle scorse settimane, ma sullo sfondo resta sempre Rolando Mandragora che non ha ancora rinnovato con la Fiorentina. Al club viola il giocatore avrebbe chiesto un nuovo tipo di stipendio(2milioni)ma è ciò che ha ingolfato tutta la faccenda: Mandragora sta benissimo a Firenze ma Italiano sa benissimo cosa può dargli col piede mancino.