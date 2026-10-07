Fagioli titolare con Ndour a Genova: cosa si aspetta Vanoli da lui

Nicolò Fagioli torna a Firenze dopo gli impegni con la Nazionale, dove ha giocato titolare contro Turchia e Francia con la maglia numero 10. Roberto Mancini lo ha utilizzato da mezzala, mentre Paolo Vanoli continua a considerarlo un punto di riferimento nel centrocampo viola, sia da regista nel 4-3-3 sia nella mediana a due. Dopo un inizio complicato con Fabio Grosso, l’arrivo di Vanoli ha cambiato le gerarchie: il tecnico lo ha subito riportato al centro del progetto, puntando sulle sue qualità tecniche, sulla visione di gioco e sulla capacità di dettare i tempi della manovra.

Fagioli di nuovo titolare a Genova

Le buone prestazioni contro Venezia e Napoli hanno confermato questa fiducia e contribuito al suo ritorno in Nazionale dopo due anni. Rientrato ieri sera a Firenze, Fagioli tornerà ad allenarsi oggi al Viola Park e dovrebbe guidare il centrocampo anche a Genova insieme a Cher Ndour. Vanoli si aspetta da lui continuità, assist e magari qualche gol per aiutare la Fiorentina a risalire in classifica, dopo un avvio da soli quattro punti in cinque giornate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.