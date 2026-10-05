Fagioli verso la panchina in Italia-Turchia: ballottaggio con Doumbia

Questa sera al Dall’Ara l’Italia torna in campo contro la Turchia per la quarta giornata di Nations League, a una settimana esatta dal 4-1 ottenuto a Bursa. Roberto Mancini prepara un ampio turnover, anche per gestire le energie dopo le gare contro Belgio, Turchia e Francia. Uno dei dubbi principali riguarda il centrocampo e coinvolge direttamente Nicolò Fagioli: il viola è in ballottaggio con Issa Doumbia per una maglia da titolare. Il Corriere dello Sport lo inserisce dall'inizio, mentre Tuttosport segnala proprio il duello con il centrocampista ex Venezia. Fagioli, del resto, è reduce dai 90 minuti contro la Francia e da una prestazione di spirito e sacrificio che gli ha permesso di guadagnare ulteriore considerazione nelle gerarchie azzurre.

Le indicazioni dei quotidiani delineano quindi un'Italia profondamente rinnovata. La probabile formazione: Donnarumma; Kayode (o Di Lorenzo), Mancini, Bastoni, Ruggeri (o Calafiori); Fagioli (o Doumbia), Tonali, Frattesi/Barella; Vergara/Cambiaghi, Scamacca o Pio Esposito, Cambiaghi/Maldini. La Repubblica, invece, vede Ricci e Fagioli insieme in mediana, mentre altre testate confermano la possibilità di una rotazione più ampia. In casa Turchia, Montella deve fare i conti con diverse assenze e dovrebbe schierare Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Akturkoglu; Guler, Yilmaz. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45.