Fagioli come Pizarro, CorFio: "Viola dipendente da lui. Regista da... Cremona"

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Il Corriere Fiorentino, in edicola stamani, si focalizza sulla gara che aspetta domani sera la Fiorentina, a Cremona, facendo un focus su Nicolò Fagioli. Il quotidiano locale parte da un'affermazione forte, di richiamo al passato, scrivendo che la squadra di Vanoli è diventata dipendente dal regista scuola Juve, un po' come lo era la Fiorentina di Montella da Pizarro. Non un paragone - sottolinea il giornale fiorentino -, ma un dato di fatto dettato dalle prestazioni in crescendo fatte vedere dal classe 2001 in questi mesi. Scrive, a proposito, il Corriere: "Del resto, accade a quasi tutti quelli che si affidano ad un regista puro. Basta pensare al Milan e a Modric, all'Inter e a Calhanoglu o, per andare indietro di qualche anno, a Pirlo, Xavi, Iniesta e compagnia. E pensare che Nicolò, quel ruolo, non ne sapere di farlo".

Il Corriere, infatti, fa un salto nel passato e torna a qualche anno fa, quando Fagioli vestiva proprio la maglia della Cremonese: "Colpa (anche) della sua breve ma decisiva esperienza con la Cremonese (in serie B) la Cremonese (in serie B) quando, in prestito dalla Juventus, si rivelò in tutto il suo talento. Era 2021-22 ed è stato lì, in quel campionato giocato prevalentemente da mezzala, che si convinse di non essere un regista. [...] Per questo, quando manca o quando gli avversari lo marcano stretto Fiorentina si spegne. Un rendimento leggermente calato nelle ultime partite, ma del quale Gattuso non sembra essersi accorto. Non I'ha invitato alle famose cene con gli azzurrabili e, salvo sorprese, non lo chiamerà per il playoff. Lui lo sa, ma non ha intenzione di mollare. Vuole salvare la Fiorentina, e prendersi il Mondiale".