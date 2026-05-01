Serie A, stasera Pisa-Lecce: con la vittoria dei salentini due verdetti in un colpo. Per i viola...

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Stasera con Pisa-Lecce prende il via la 35esima giornata di serie A che potrebbe già dare dei verdetti negativi. La classifica vede infatti il Lecce a quota 29, Cremonese 28, Verona 19 e Pisa 18, a quattro turni dalla fine e dunque con 12 punti in ballo matematicamente non c'è ancora nulla di definitivo. Ma se il Lecce dovesse vincere andrebbe a quota 32, e con sole tre partite rimaste (e 9 punti) sarebbe impossibile raggiungerlo non solo per il Pisa (spacciato anche in caso di pareggio che lascerebbe invariata la distanza tra le due) ma anche per il Verona, dovesse anche vincere a sorpresa domenica (il gap di 10 punti non sarebbe comunque più colmabile). Per il Pisa però neanche in caso di vittoria l'agonia di questo turno sarebbe finita stasera ma proseguirebbe fino a lunedì: i nerazzurri devono sperare che la Cremonese non batta la Lazio altrimenti al quartultimo posto salirebbero i lombardi e li condannerebbero comunque.

Pareggio stasera In caso di pareggio, addio alla serie A come detto per il Pisa mentre il Verona resterebbe aggrappato ad una labile speranza di salvezza solo se vincesse con la Juve e indipendentemente dalla Cremonese (che qualora vincesse scavalcherebbe il Lecce al quartultimo posto ma resterebbe a +9 punti dagli scaligeri). Per il Lecce la corsa salvezza resterebbe poi una questione a due con la Cremonese che giocherà con la Lazio lunedì pomeriggio.

Capitolo Fiorentina. Per quanto riguarda gli incastri verso l'alto, in caso di vittoria del Lecce (che si porterebbe momentaneamente a -5 dai viola ora a 37) la Fiorentina lunedì sera sarà comunque salva matematicamente se alle 18.30 la Cremonese perdesse con la Lazio e i viola muovessero la classifica: con un punto andrebbe infatti a +10. Con un pari dei lombardi Fiorentina salva solo con la vittoria mentre nulla da festeggiare in caso di due risultati uguali che lascerebbe ancora un gap di 9 punti.