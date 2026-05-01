FirenzeViola Maggioranza "bulgara" per Sarri e c'è chi spera nella sorpresa: i verdetti del sondaggio FV

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Tutti pazzi per Maurizio Sarri, almeno tra i lettori di FirenzeViola e più in particolare tra i quasi cinquemila che hanno partecipato al sondaggio su chi vorrebbero sulla panchina della Fiorentina il prossimo anno. La stagione sta per finire e per la Fiorentina è infatti tempo di scelte, con Fabio Paratici che è pronto a scegliere (o confermare) l'allenatore della prossima stagione con cui aprire un nuovo ciclo.

Tra le opzione date ai nostri lettori c'erano la riconferma di Vanoli, la scelta di Grosso dato in pole, quella di Maurizio Sarri (da sempre accostato ai viola e in procinto di lasciare la Lazio indipendentemente dalla Coppa Italia) o ancora di un nome diverso dai tre.

Neanche tanto a sorpresa ha vinto il tecnico valdarnese, molto amato dai tifosi per il gioco e la semplicità e la schiettezza tipicamente toscane. Per lui si è trattata di una votazione cd bulgara, ossia schiacciante: il 76.47% (3579 su 4658 votanti) lo ha scelto come futuro allenatore della Fiorentina. Molto distanti Vanoli e Grosso che tra loro sono staccati di una trentina di voti: per la riconferma del tecnico viola è il 5.99% dei votanti, per Grosso il 5.39%. Infine il 12.15% dei partecipanti al sondaggio preferirebbe un nome diverso dai tre dati come opzione.